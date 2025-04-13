Волочкову вывели из себя слова о ее наследнице

Балерина Анастасия Волочкова заявила в разговоре с URA.RU, что не станет делить свое наследство, заработанное непосильным трудом. Она стала объектом внимания в преддверии свадьбы дочери Ариадны, испытывая нервное напряжение из-за обсуждений в СМИ.

Некоторые представители СМИ называют мою дочь наследницей. Люди добрые, я жива-здорова, не собираюсь покидать этот мир! И почему называют не наследницей папы, а меня? Он меня старше на 12 лет, — отметила балерина.

Волочкова задалась вопросом: почему-то на фоне этих заявлений считают ее деньги, а не бывшего Игоря Вдовина, бизнесмена, который является отцом Ариадны. При этом у него в финансовом плане все гораздо лучше, отметила артистка.

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Она считает, что капитал бывшего мужа во многом сформировался благодаря ее собственным вложениям, включая заем в размере $3 миллионов, который она так и не смогла вернуть. Анастасия выразила беспокойство по поводу возможного распределения наследства после смерти Вдовина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Григорян может иметь долги перед налоговой на сумму около 18 тысяч рублей. Кроме того, у него обнаружили два убыточных бизнеса. Жених Ариадны владеет компанией по уборке зданий ООО «Еав и Партнеры», которая задолжала 97 тысяч рублей. Вторая компания бизнесмена, ООО «Фаунд Мэри», продавала табачную продукцию. Ее убытки составили 2,5 млн рублей. Григорян перестал быть учредителем обеих компаний.