Певица Слава озвучила свой диагноз

В Москве в Live Арена прошла премия «Шансон года». Вели мероприятие Анастасия Сланевская (Слава) и Александр Маршал. Оказалось, что певице было очень сложно, ведь у нее врожденная дислексия. Анастасия теряется, когда нужно читать длинные тексты. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

«Мне очень нравится в роли ведущей. Я мечтала об этом. Однажды меня позвали на «Ээхх, Разгуляй!» , получилось очень хорошо, мне дали короткие фразы. А сейчас – огромный блок и я опростоволосилась. Если можно было сказать от себя, я бы сказала, но там нужен был текст, который должны были услышать люди. И это должен читать профессиональный человек. Короче, я больше вести не буду. Все!» - заявила звезда.

Справиться с ситуацией, как рассказала Слава, ей помог ее напарник – Александр Маршал.

Певица Слава собралась «вернуться в алкоголизм»

Недавно Анастасия Сланевская похвасталась в своем блоге дорогостоящей покупкой. Исполнительница хита «Попутчица» приобрела три шубы из натурального меха более чем за 4 миллиона рублей.