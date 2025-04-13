Поплавская высказалась о популярности Кадышевой

Яна Поплавская отреагировала на взлетевшую популярность Надежды Кадышевой. Актриса поддержала новый тренд в искусстве и отметила, что «патриотизм сейчас в цене», сообщает издание passion.ru.

«Пишут, что Надежда Кадышева снова купается в лучах славы. У нее появилась армия поклонников среди молодых людей. И теперь они выкупают весь танцпол на концертах «Золотого кольца». Кроме того, резко выросла популярность Татьяны Куртуковой. Растут и их гонорары (патриотизм сейчас в цене). То есть русская народная музыка возвращается, эти песни снова любят и поют. Это же прекрасно», — написала Поплавская вTelegram-канале.

Актриса Яна Поплавская обычно высказывает критику в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. Под раздачу уже попали Алла Пугачева, Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Не все подписчики артистки поддерживают столь негативную реакцию. Находятся те, кто просит оставить звезд в покое, считая, что они не сделали ничего плохого. Но Поплавская подчеркнула, что всепрощение, к которому ее призывают, «ведет к процветанию вседозволенности».