Лолита объяснила, почему перестала ходить на свидания

После пяти неудачных браков Лолита Милявская разочаровалась в мужчинах. Она объяснила, что ей попросту не с кем ходить на свидания. По ее словам, вокруг либо уже женатые, либо неадекватные представители сильного пола. Ни с первыми, ни со вторыми желания переходить в личные отношения ей хочется.

«Я, честно, не открыта для предложений, потому что дураки мне не нужны, а других я не вижу», — пояснила певица.

Кроме того, певица признает, что с возрастом стала быстрее уставать, а плотный рабочий график почти не оставляет времени на личную жизнь, пишет издание popcake.news.

Лолита попала в скандал после концерта

Певица Лолита Милявская раскрыла, как сейчас обстоит ситуация с отменой ее концертов в России после скандала. По словам Лолиты, на данный момент ее концерты все еще продолжают отменять по стране, но она не прекращает участвовать в съемках и корпоративах.