Газманову пришлось эвакуироваться из фотостудии из-за пожара

Олег Газманов рассказал, что был вынужден спасаться от пожара во время фотосессии в Москве. По словам певца, он крайне не хотел ехать фотографироваться именно в этот день, но поддался на уговоры.

Телеграм-канал SHOT побеседовал с помощницей народного артиста. Она сообщила, что у Газманова была запланирована съемка для праздника 9 Мая. Но в здании фотостудии случилось возгорание и начал валить дым.

К счастью, всей команде Газманова удалось быстро покинуть опасное место. Никто не пострадал.

Надежда Бабкина рассказала, что Олег Газманов едва не погиб в «Артеке» от молнии

SHOT отмечает, что крупный пожар в здании бывшего электрозавода в московском районе Преображенское был в феврале этого года.

Недавно Александр Буйнов широко отметил юбилей большим концертом в Кремлевском дворце со множеством приглашенных звезд отечественной эстрады.

Газманов появился на мероприятии с большим шрамом на лбу - по признанию самого артиста, свежим. Подробности он раскрывать не стал, сообщив лишь, что рана связана с «испытаниями некоторых спортивных гаджетов».