Сын Сафронова осудил неадекватное поведение фанатов Паши Техника

Лука Затравкин резко раскритиковал фанатов Паши Техника, испортивших надписями «стену Цоя». Он убежден, что ушедший из жизни рэпер был бы недоволен таким поведением своих поклонников, информирует 5 Канал.

«Поклонники некоторые ведут себя неадекватно: и во время церемонии прощания они залезали через стены забора храма, и сегодня они омрачают память великого музыканта Виктора Цоя, к которому очень тепло и душевно относился и Павел. И, конечно, он никогда не считал себя фигурой, равной Шекспиру, чтобы о нем слагали — он был очень скромный человек», — сказал Лука.

Затравкин считает, что Техник заслуживает мемориала, а не стихийных надписей на стенах

В центре Москвы фанаты рэпера Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате. Граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.