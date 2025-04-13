Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, поделился с журналистами счастливыми моментами личной жизни. Так, певец рассказал, как начинается его день рядом с любимой женщиной, пишет портал Тhevoicemag.

Рано утром Ярослав и Екатерина пьют кофе. Чуть позднее настает время завтрака.

«Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — сказал Ярослав.

Заслуженный артист России ничего не имеет против работы по дому – наоборот, он считает, что рутинные хлопоты дают возможность отдохнуть от глобальных вопросов.

«Потому что, когда ты занимаешься сценой, выступаешь, это все меняет. Допустим, поужинали, позавтракали с Катериной, остались тарелки. Можно, конечно, закинуть в посудомоечную машину, но, когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь какую-то правильную энергию. Потому что... Ну, это такая вот смена вообще, смена всего. Это очищает мозг», — отметил певец.

Ранее певец Shaman признался, что у него нет недвижимости в Москве. Дронов объяснил, что очень часто гастролирует. Из-за этого артист не нуждается в постоянном месте проживания. Певец назвал Россию своим домом.