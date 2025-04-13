Shaman рассказал, как начинается его утро с Мизулиной

Певец «Шаман» (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина начинают совместное утро с чашки кофе, а затем завтракают курицей и салатом. Об этом сообщает сам Дронов.

«Утро начинается с кофе, а уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — рассказал Дронов о совместном завтраке с возлюбленной на премии «Шансон года». Его слова передает 7Дней.ру.

В столице известный певец часто останавливается у Мизулиной. Несмотря на свои значительные доходы, Дронов до сих пор не приобрел собственное жилье в Москве.