Семенович высмеяла пожелавшую отправиться в космос Кэти Перри

Певица Анна Семенович в беседе с ROCKET MAG пошутила над американской артисткой Кэти Перри, решившей отправиться в космос.

«Кэти Перри опоздала. Уже в космос летала наша Юля (актриса Юлия Пересильд – «Газета.Ru»), поэтому мы первые, как всегда», — поделилась певица.

Семенович добавила, что сама бы не смогла полететь в космос. Она заявила, что у нее и так много дел на Земле. Она отметила, что периодически летает в космосе с помощью медитаций.

Кэти Перри собирается полететь в космос на ракете Blue Origin 14 апреля. По словам звезды, она планирует взять с собой «что-то живое, чтобы напоминать, насколько драгоценна Земля». В космос, продолжила Перри, она летит, чтобы вдохновить на мечты свою дочь Дэйзи.

Полет продлится всего около 11 минут и достигнет линии Кармана, считающейся границей между атмосферой Земли и внешним космосом. Перри и ее коллеги не выйдут на орбиту. Миссия будет состоять исключительно из женщин — это первый такой случай после одиночного полета в космос советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году.