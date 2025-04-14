Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала преимущество России перед другими странами. В программе «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что в РФ самый жесткий контроль качества продуктов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В эфире передачи Малышева комментировала исследование финских ученых, которые обнаружили в протеиновых коктейлях тяжелые металлы, вызывающие рак. Врач подчеркнула, что выводы зарубежных специалистов не имеют никакого отношения к России.

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«В России протеиновые коктейли жестко проверяются на наличие солей тяжелых металлов и любых [других] опасных добавок. Поэтому наши [протеиновые коктейли] безопасны. (...) У нас действительно жесткие требования к еде. Они самые жесткие в мире. Всех это раздражает, а мы, врачи, радуемся», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что Малышева в программе «Жить здорово!» прогулялась по коровнику в белых туфлях на шпильке. Таким образом она хотела показать, что там очень чисто.