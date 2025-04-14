Кудрявцева вышла из себя после признания о проблемах в браке

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что начинает привыкать к критике со стороны подписчиков по поводу ее мнения.

© Газета.Ru

Кудрявцева задалась вопросом, станет ли лучше, если она не будет иметь своей позиции и подстраиваться под других. Будет «сидеть на жопе мирно, поддакивать и быть милой», а ее за это перестанут критиковать и начнут любить.

«Но так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — призналась телеведущая.

Накануне Кудрявцева в личном блоге назвала себя «созависимой» в отношениях с мужем Игорем Макаровым. Знаменитость не раз намекала, что супруг страдает от алкогольной зависимости — и она «задолбалась» его спасать.

«Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия. Но вам этого не понять», — высказывалась телеведущая.

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м звезда родила дочь Машу. У Кудрявцевой также есть сын Жан от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка.