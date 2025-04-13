Петросяну потребовалась помощь медиков

Евгений Петросян был вынужден обратиться к врачам за экстренной помощью из-за высокой температуры и проблем с дыханием.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, у 79-летнего юмориста в начале апреля выявили легкую форму ковида и подозревали острый бронхит. Но Евгений Ваганович отказался от госпитализации, он предпочел лечиться дома.

Журналистам артист признался, что не совсем здоров, но в целом у него «все нормально». Он принимает антибиотики.

Ранее Петросян пожаловался на сотрудников прессы, которые портят ему жизнь, и назвал их журналюгами. Он заявил, что такие работники СМИ пишут о нем неправдивые материалы.