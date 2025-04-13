Шоуа объяснил, почему потерял голос

Александр Шоуа потерял голос. В этом солист группы «Непара» певец признался в шоу на одном из федеральных каналов. Причиной послужил нервный стресс от распада группы – солистка Дарья Храмова приняла решение начать сольную карьеру. По словам Александра, ситуация плохо отразилась на его здоровье, пишет 5 Канал.

«Я был мертвый практически, то есть во мне только билось сердце и где-то был пульс, в каком-то месте. Психологическое уже было расстройство», — сказал певец.

Дело дошло до того, что на концерте Шоуа потерял голос. Пришлось обращаться за помощью к медикам. А вот ментальное здоровье исполнитель восстанавливает сам – народными средствами.

«На лекарственные средства антидепрессивные подсаживаться нельзя. Это заканчивается плохо, люди годами на них сидят и не могут ничего с этим поделать. Сейчас я держусь. Распят, но жив», — констатировал Александр.

Ранее солистка группы «Непара» Дарья Храмова прокомментировала слухи о распаде музыкального дуэта.