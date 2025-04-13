Супермодель Белла Хадид напугала фанатов чрезмерной худобой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© Соцсети

28-летняя Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как на этой неделе ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли супермодель в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

«Я не хочу показаться грубой, но я обеспокоена ее весом», «Мне кажется, что этот размер одежды мы не можем считать нормой», «Не хочу показаться злой, но эти фотографии вызывают беспокойство», «Она действительно слишком серьезно отнеслась к фразе «камера добавляет вес» в своей актерской карьере», — писали поклонники в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В марте Белла Хадид приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель дефилировала на подиуме в абсолютно прозрачном фиолетовом платье из кружева с подплечниками и массивным серебристым украшением. Бизнесвумен также надела колготки и черные остроносые туфли на каблуках. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.