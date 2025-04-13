Певец Shaman заявил, что у него нет квартиры в Москве

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у него нет недвижимости в Москве.

Дронов объяснил, что очень часто гастролирует. Из-за этого артист не нуждается в постоянном месте проживания. Певец назвал Россию своим домом.

«Я где угодно бываю, а в Москве считанные какие-то дни. Заходишь в отель или в съемную квартиру… То есть это все равно считанные дни. Поэтому ни дома, ни квартиры у меня нет», — заявил исполнитель.

В конце марта стало известно, что Роспатент заподозрил Shaman в возможности оскорбить достоинство россиян. В октябре 2024 года Дронов подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский».

В Роспатенте отказали музыканту, поскольку сочли, что заявленное Дроновым обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей.

Кроме того, в Роспатенте указали на сходство заявленного Shaman обозначения товарного знака с «Русской водкой». Право пользования последним брендом принадлежит дюжине отечественных производителей.