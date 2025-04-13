Шансонье Кемеровский сообщил о расставании певицы Славы с мужем

Евгений Кемеровский был приглашен на вручении премии звездам шансона. Вели мероприятие Слава и Александр Маршал.

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Кемеровский за кулисами подошел к Сланевской и сделал певице комплимент.

«Ты шикарно выглядишь, ты вообще — номер один», — заявил Евгений

А журналистам заявил, что в личной жизни Анастасии произошли изменения, пишет «Московский Комсомолец».

«Слава — наша куколка. Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более что она сейчас развелась и ищет мужчину», – сообщил шансонье.

Сама Слава опровергать его слова не стала, впрочем, и поддерживать тоже. Певица лишь внесла уточнение:

«Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась».

Недавно Анастасия Сланевская похвасталась в своем блоге дорогостоящей покупкой. Исполнительница хита «Попутчица» приобрела три шубы из натурального меха более чем за 4 миллиона рублей.