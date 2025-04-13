Шансонье Кемеровский сообщил о расставании певицы Славы с мужем

Евгений Кемеровский появился на вручении премии звездам шансона. Ведущими церемонии в этом году стали певица Слава и Александр Маршал. Увидев Славу за кулисами, Кемеровский принялся осыпать ее комплиментами.

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— Ты шикарно выглядишь, ты вообще — номер один, — заявил Евгений, а певица тут же запела хит, который Кемеровский написал в свое время Кате Лель: «И подругам всем сказала, что ты лучший из мужчин!».

Евгений, по-видимому, так был окрылен встречей со Славой, что стал сыпать откровениями. И сообщил изумленным журналистам об изменениях, которые произошли в жизни звезды.

— Слава — наша куколка, — заявил шансонье. — Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более, что она сейчас развелась и ищет мужчину.

Шутит Кемеровский или говорит всерьез, так и осталось загадкой. Но стоявшая рядом Слава опровергать эту информацию не стала. Правда, внесла некоторое уточнение.

— Я как бы и не выходила замуж, — заявила артистка. — Как была свободной, так и осталась.

— Развелась, разбежалась с бывшим, — продолжил Кемеровский. – Ждем будущего! Я об этом хотел сказать!

Напомним, в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким Слава состоит больше двадцати лет. Мужчина старше певицы на 28 лет. Но разница в возрасте звезду никогда не смущала. За время гражданского брака в их паре было всякое: в том числе и громкие расставания, которые неизменно завершались воссоединением.