Куртукова прокомментировала информацию об увеличении гонораров

Татьяна Куртукова посетила церемонию вручения премии «Шансон года 2025». Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» сейчас на подъеме популярности, ее трек стал хитом и, соответственно, выросли запросы. У Татьяны появился райдер, и гонорар за концерт вырос более чем в два раза – с 2,2 до 5 миллионов рублей.

Певица объяснила журналистам, что все развивается совершенно естественно. Райдер у нее не содержит каких-то необычных требований, а гонорар делится на всю команду музыкантов, пишет «Комсомольская Правда».

«Больше всего меня повеселил райдер, который там преподнесли как что-то такое невероятное. Я думаю, что мне нужен стул и стол в гримерной… ничего в этом такого нет. Что касается гонораров, понятно, что со мной, не знаю, может, это для кого-то секрет или тайна, но я еще раз об этом скажу, что со мной работает большая профессиональная команда музыкантов. И, конечно, когда возрастает запрос на твои выступления, у меня их сейчас очень много, не мудрено, что и гонорар тоже поднимается», - сказала певица.

Татьяна Куртукова призналась, что пока ей хочется развиваться в жанре народной музыки.