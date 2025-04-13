Долина разозлила россиян жалобами на тяжелую жизнь

В соцсетях разлетелось видео, котором знаменитая эстрадная певица делится наболевшим. По мнению Ларисы Александровны, публика недооценивает труд артистов, не догадывается о тяготах закулисной жизни, а видит лишь мишуру, овации и море цветов.

© vk.com/larisadolinacom

Купаемся в цветах, овациях. У нас много денег, поклонников. Живем в роскоши. Так думают очень многие, - рассуждает певица, недовольно покачивая ногой.

Такое представление о зрителях говорит, скорее, о том, что певица тоже недооценивает публику или представляет ее некой абстрактно существующей массой, у которой нет ни забот, ни хлопот. Она, конечно, не может оценить весь тот адский труд, который сваливается на артиста, которому недостаточно просто «завладеть профессией».

Сквозь слезы, истерики, неудачи, поражения все равно идти вперед. Многие из знакомых звезд не смогли выдержать испытания, - сказала Долина.

Певица выразила мнение, что сегодня стать звездой легко. Достаточно залить свою песню на популярный видеохостинг — и вуаля, на следующий день уже несколько миллионов просмотров набираются сами по себе, делая из никому не известного артиста звезду.

Но чтобы удержаться на пьедестале, нужно работать. Это постоянный поезд, бесконечный труд, ни одного свободного часа, никакого расслабления. Конечно, это тяжело, не каждый выдержит, - продолжила звезда.

С одной стороны, с ней сложно не согласиться. На пути к славе звезды ломаются, подсаживаются на алкоголь и запрещенку, чтобы выдерживать ритм. Но они точно понимают, что борются не за минимальную зарплату, а за миллионы.

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к жалобам Долиной на «тяжелую» долю звезды, найдя их несвоевременными. Ей припомнили и историю с мошенниками, которым певица отдала 200 млн рублей, вырученных от продажи квартиры. Квартиру Долина смогла вернуть через суд, а покупательница, вроде как, осталась ни с чем.

Страдальцы. Не нравится выть на сцене — добро пожаловать на завод. Хоть бы постыдилась жаловаться, в стране проблем и горя выше крыши.

Сейчас заплачу от жалости к ней. Ты шахтерам расскажи про свои страдания.

Учителя, шахтеры, токари сразу, как «завладеют» профессией, так начинают получать по 10 млн за час работы.

Долиной предложили попробовать недельку пожить жизнью обычной российской женщины, а потом уже плакать о «падениях и преодолениях». А некоторые пользователи разумно заметили, что никто насильно в профессию артистов не тащил.

К чему нытье? Насильно вас тащили в профессию? Мы страдаем не меньше от зрелища, когда исполнитель десятилетиями скачет под одну и ту же песню.

Лариса Долина, в отличие от ряда популярных современных исполнителей, обладает действительно хорошими вокальными данными. Но если спросить публику о хитах певицы, то большинству, скорее всего, вспомнится только «Погода в доме» и «Дельтаплан».

Тем не менее, она вполне заслуженно получила звание народной артистки РФ. Более 20 лет певица является членом партии «Единая Россия». Она внесена в санкционный список Украины и Евросоюза за проведение концертов на территории Донбасса после 2022 года.