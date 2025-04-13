Розенбаум рассказал, что недавно спас человека

Александр Розенбаум на премии «Шансон года – 2025», которая проходит в Москве на Live Арене, пообщался с журналистами. В частности, певца спросили, доводилось ли ему использовать свои медицинские знания – по образованию Розенбаум врач.

Как оказалось, подобное случалось. В том числе, совсем недавно. Правда, подробностями истории Александр делиться не стал, пишет «Комсомольская Правда».

«Пару-тройку месяцев назад это было. Я же нахожусь в обществе. Я все время нахожусь в мире людей. Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться. Я, как доктор скорой помощи, никогда не пройду мимо, никогда в жизни. Поэтому, чем могу, тем помогаю. Но желаю заниматься этим как можно меньше, потому что хочу, чтобы люди были здоровы», - ответил музыкант.

Недавно народный артист России Александр Розенбаум подал заявки для регистрации семи товарных знаков со строчками из его песен. Бард хочет зарегистрировать как бренды строчки «Ау», «Доля казачья — служба лихая», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонек».