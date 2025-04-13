Солист «Непары» Александр Шоуа потерял голос прямо на концерте

Уход Дарьи Храмовой из группы обернулся для артиста сильным ударом, что серьезно подкосило здоровье. А совсем недавно певец потерял голос в ходе очередного выступления.

Солист музыкальной группы «Непара» Александр Шоуа рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним во время очередного выступления на сцене.

В ходе исполнения песен музыкант внезапно остановился и не смог продолжить концерт, поскольку начал терять голос.

На первый взгляд типичная для певцов проблема оказалась довольно серьезной, поскольку артисту пришлось прибегнуть к помощи врачей.

Шоуа уже жаловался на то, что переживает тяжелое время, и его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

«Я был мертвый практически, то есть во мне только билось сердце и где-то был пульс, в каком-то месте. Психологическое уже было расстройство», - прокомментировал певец.

Сейчас музыканту оказана вся необходимая врачебная помощь, в ближайшее время он должен пойти на поправку.