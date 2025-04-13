Друг Паши Техника назвал появление нового граффити на стене Цоя вандализмом
Друг Паши Техника (Павла Ивлева) Лука Сафронов негативно оценил появление нового граффити на стене лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Арбате.
Своим мнением он поделился с РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что советский рок-музыкант оставил после себя огромное культурное наследие.
«Надо его (Пашу Техника) вспоминать разными способами, но не вандализмом... помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь», — подчеркнул Сафронов.
12 апреля фанаты Паши Техника разрисовали стену Виктора Цоя на Арбате.
Фанаты Цоя ответили перформансом на порчу его стены на Арбате надписью о рэпере Паше Технике.