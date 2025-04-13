Борющийся с редким недугом Лещенко сломал себе руку

83-летний Лев Лещенко борется с редким недугом. В минувшем году врачи диагностировали у него транстиретиновый амилоидоз — заболевание, при котором органах и тканях накапливается особый белок, нарушающий их работу. Для лечения народному артисту требуется дорогостоящий препарат (стоимость одной ампулы доходит почти до двух миллионов рублей). Закупает лекарство звезде государство. Вероятно, за особые заслуги.

На постановке неприятного диагноза темная полоса в жизни Льва Валерьяновича, впрочем, не закончилась. Недавний выход в свет встревожил внимательных поклонников исполнителя легендарных хитов. Дело в том, что на руке у Лещенко можно было заметить гипс.

«Я вчера руку сломал», — пояснил артист журналистам.

Он признался, что поскользнулся и упал на левую руку, что и кончилось травмой.

Состояние Льва Валерьяновича прокомментировал Николай Басков. Он убежден, что Лещенко обязательно восстановится, ведь отличается большой силой.