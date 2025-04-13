Кудрявцева призналась, что «устала спасать и жалеть»

Лера Кудрявцева призналась, что в ее личной жизни сейчас большие проблемы. Предполагается, что они связаны с зависимостью ее супруга, 37-летнего хоккеиста Игоря Макарова, от алкоголя.

В начале прошлого года Кудрявцева публично объявила, что уходит от мужа. Тогда же прошла информация, что Макаров в пьяном состоянии устроил потоп в квартире, пока Кудрявцева с дочкой Машей была в Дубае. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Правда, через несколько месяцев семья воссоединилась. Казалось, перспектива потерять семью оказала воздействие на мужа и отца, и он взялся за ум. Но, судя по посту Леры, ненадолго.

«Я на минутку сейчас задумалась: а что, если я бы реально писала все, что думаю, как живу, что чувствую? Что было бы? Вы бы офигели!!! И вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог», — пожаловалась телеведущая.

На фоне личной трагедии Кудрявцевой становится понятен ее резкий пост по поводу пышных похорон Паши Техника, в котором она осудила снисходительное отношение публики к зависимому человеку.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров состоят в браке с 2013 года. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.