Андрей Малахов впервые рассказал о сыне, которого прячет от публики

Телеведущий Андрей Малахов посетил матч Криштиану Роналду с 7-летним сыном. Андрей рассказал про выход в свет с наследником в Telegram-канале.

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Андрей Малахов скрывает сына от публики и почти не рассказывает о нем в соцсетях. Однако на этот раз телеведущий сделал исключение. Звездный отец заговорил о спортивном увлечении наследника. Как выяснилось, он является поклонником Криштиану Роналду. 3 месяца назад Малахов осуществил мечту сына и отвез его в ОАЭ на матч футболиста.

«В нашей семье растет 7-летний поклонник Криштиану, и ровно 3 месяца назад мы приезжали посмотреть на кумира, который не покидал поле все 90 минут и забил один гол на матче между «Аль-Наср» и «Аль-Охдуд»», — высказался телеведущий.

По словам Андрея, за билет на игру с фуршетом он заплатил 5 тысяч с человека.

Как выяснилось, наследник Малахова остался не в восторге от матча. На вопрос отца о том, как ему игра кумира, Александр ответил: «Вяло!».