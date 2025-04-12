Нюша опубликовала редкое фото с отцом

Певица Нюша показала редкое фото с отцом Шурочкиным в честь 59-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Нюша позировала с отцом на музыкальной премии.

«С днем рождения! Люблю тебя безмерно», — написала певица.

Владимиру Шурочкину, который является продюсером Нюши, исполнилось 59 лет. Он развелся с Ириной Калитченко в 1992 году, когда их дочери было два года. Артистка признавалась, что родителям не сразу удалось выстроить нормальные отношения, но ради нее они прекратили «вражду». По словам исполнительницы, она комплексовала из-за развода матери и отца, считая, что недостойна безусловной любви, но смогла проработать это в психотерапии.

Позже Владимир Шурочкин женился на мастере спорта по спортивной гимнастике Оксане Барановской, в браке у них родились двое детей: Мария и Иван. Нюша рассказывала, что ревновала отца к единокровным сестре и брату и не хотела лишний раз встречаться, но повзрослев, изменила к ним отношение. Сейчас они дружат и периодически проводят время вместе.