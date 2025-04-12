Наоми Кэмпбелл обвинила экс-жену российского топ-менеджера в краже средств

Супермодель Наоми Кэмпбелл обвинила экс-жену российского топ-менеджера Бьянку Хеллмик в краже средств на благотворительность. Об этом модель заявила Financial Times.

По словам Кэмбелл, с Хеллмик она познакомилась в Лондоне, где та после развода работала юристом в Gherson Solicitors. Тогда Наоми Кэмпбелл рассталась с Владиславом Дорониным и искала способ вернуть себе свои вещи из Москвы. Бьянка Хеллмик помогла модели, затем сделала подбор нянь для ее детей и предложила открыть представительство фонда модели в Великобритании.

Однако средства, полученные на счета благотворительного фонда, пошли не на больных Эболой и пострадавших от землетрясений, а пропали. Когда правоохранительные органы заинтересовались ситуацией, Бьянка Хеллмик создала фейковый аккаунт Кэмпбелл на почте, убрав из имени модели в адресе одну букву, и от ее лица переписывалась с адвокатами.

В ответ на эти обвинения Бьянка Хеллмик заявила, что Наоми Кэмпбелл пытается переложить на нее свою вину.

В феврале Наоми Кэмпбелл впервые заявила о клевете на слухи об обвинениях в растрате средств.