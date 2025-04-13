Поклонники Паши Техника нарисовали его портрет на стене Цоя. Фанаты солиста «Кино» возмутились и ответили перформансом

После того как на знаменитой стене Виктора Цоя на Арбате в Москве появилась надпись, посвященная рэперу Паше Технику, поклонники лидера группы "Кино" устроили акцию протеста. Уличный художник Роман Яковлев закрыл часть граффити с изображением рэпера, приклеив постеры, где Виктор Цой запечатлен с поднятым средним пальцем. Он опубликовал видео на своей странице в соцсети. Накануне, 12 апреля, поклонники Паши Техника нанесли свое граффити на символическую стену Цоя, расположенную у дома N37, выходящего на Кривоарбатский переулок. Ранее на стене были надписи "Кино", "Цой жив" и цитаты из песен группы. Новая надпись "Техник" частично закрыла эти элементы, заняв значительную часть стены, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Гитарист, основатель и солист группы "СерьГа" Сергей Галанин назвал это актом вандализма. "Количество психических людей на данный момент времени, при отсутствии должной психиатрии, превысило норму, к сожалению. Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант", — сказал Галанин в комментарии NEWS.ru Он предположил, что поклонники рэпера были расстроены, "кто-то принял на грудь". "И в этом состоянии люди совершают поступки, за которые им будет стыдно, но они об этом не думают", - добавил музыкант. Друг умершего рэпера Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи на стене Цоя на Арбате, отметил, что память Техника не стоит чтить вандализмом. "Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь", — сказал он. От хип-хопа до реабилитации Павел Ивлев родился в 1984 году в Москве. Известно, что его мать работала бухгалтером, а отец занимался коммерцией. С раннего возраста он проявлял интерес к хип-хопу, а в 2001 году стал одним из основателей андеграунд-группы Kunteynir. Тогда же появился его сценический псевдоним "technique", под которым он зарегистрировался на популярном рэп-форуме hip-hop.ru. Сам артист неоднократно признавался в тяжелой наркотической зависимости, начавшейся, по его словам, с 14 лет. В 2008 году он был осужден за хранение и распространение наркотиков и вышел на свободу в 2013 году. Ивлев неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, однако после этого вскоре наступали рецидивы. В 2022 году после очередной передозировки Паша Техник впал в кому. 27 марта 2025 года стало известно о срочной госпитализации Паши Техника в Таиланде. Его доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии с подозрением на отравление наркотиками. Артист был введен в состояние медикаментозной комы, ему понадобилась искусственная вентиляция легких, а также подключение к аппарату ЭКМО. Состояние рэпера оставалось критическим. Врачи зафиксировали полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, а также тяжелую форму пневмонии. Обсуждалась возможность транспортировки в Бангкок для оказания более квалифицированной помощи. В Таиланд прилетел российский врач, чтобы оценить ситуацию на месте. 4 апреля Ивлев пережил клиническую смерть. После этого сообщалось о положительной динамике, однако вечером того же дня рэпер умер. По информации, опубликованной директором артиста Марком Яровным, основной причиной смерти стал септический шок. В заключении врачей указывается, что его спровоцировали острое нарушение дыхательной функции, почечная недостаточность и тяжелая форма пневмонии. Церемония прощания с Пашей Техником состоялась 11 апреля в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Проститься с артистом пришли сотни людей. Среди присутствующих были его родители, бывшая супруга Карина Карицкая, директор Марк Яровный, пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов), а также участники группы Kunteynir: Блев MC, Максим Синицын и МС Кальмар.