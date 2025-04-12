Киркоров объявил о возвращении на сцену

Филипп Киркоров после концерта «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце объявил о возвращении на сцену и о желании стать многодетным отцом.

Певец отметил, что хочет отдать дань памяти отцу, скончавшемуся в марте. Поп-король также анонсировал гастрольный тур по стране, пишет издание thevoicemag.ru.

«Возобновляю концертную деятельность аккурат к своему маленькому скромному юбилею — в мае будет 40 лет, как я впервые вышел на сцену. Это было в Театре эстрады. 22 мая… А 26 апреля будет сороковой день, как папы нет. И так совпало, что в этот день я дам концерт в Санкт-Петербурге. В нем будет целый блок памяти папы. Представляете, уже нет в продаже ни одного билета! А потом я отправлюсь в концертный тур по городам России — летом выступлю в Сочи, Анапе, Геленджике», — сказал Киркоров.

У Филиппа Киркорова уже есть двое детей — 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин. Но он сообщил, что был бы не против иметь еще ребенка.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что, если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном. А любимое имя девочки для меня — Виктория, так звали мою маму. Победа», — уточнил артист.

Ранее, в разговоре с «Пятым каналом» на концерте в честь 75-летия Александра Буйнова в Кремле певец признался, что только одного человека среди российских звезд он может назвать своим большим другом.