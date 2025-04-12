Стали известны причины вторичной отмены концерта Носкова

Концерт Николая Носкова должен был состояться 12 апреля в «Лахта Холле» в Петербурге. Однако мероприятие было отменено, о чем сообщается на официальной странице музыканта в социальной сети «ВКонтакте». Состояние здоровья певца не дает ему возможности выступать. Об этом пишут news.ru.

«Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. Но состояние здоровья Николая не позволяет ему приехать в Санкт-Петербург и порадовать своих поклонников выступлением», — написали организаторы.

Изначально российский певец должен был выступить в северной столице с весенней программой «На меньшее я не согласен» 29 марта. Тогда концерт был перенесен на 12 апреля. Сейчас же объявлено о возврате денежных средств за приобретенные билеты.

Ранее актриса Екатерина Стриженова навестила певца Николая Носкова в день рождения и показала кадры с музыкантом, судя по которым, он не может шевелить правой рукой. Жена композитора признавалась, что после инсульта у него поражен участок мозга, отвечающий за речь, поэтому он отказывается теперь от интервью.