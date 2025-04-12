Лолита сообщила, что больше не появится в шоу «Суперстар»

Лолита Милявская заявила, что на популярном музыкальном шоу канала НТВ ее больше не увидят. Ни в качестве ведущей, ни в жюри.

Милявская по-прежнему ощущает последствия «голой» вечеринки. Еще год назад, пишет издание VOICE, певица ответила журналистам, что не знает, будет ли принимать участие в съемках сезона шоу «ВИА Суперстар!» в мае. Милявская отметила, что это решается не на ее уровне, а гораздо выше. Но в том сезоне певица еще отработала вместе с Вадимом Такменевым. Затем ее

заменила Наташа Королева.

В марте Лолита сообщила, что планирует принять участие в следующем сезоне.

«В мае начнется новый сезон "Суперстар!", и я опять буду его вести. Для некоторых это будет, наверное, ужасная новость».

Но пришло время, и стало понятно, что планы певицы не сбылись.

«Понятия не имею, кто будет его вести. Я не буду и в жюри. Я вообще ушла от этого. Это разовый проект в моей жизни, он был раз в сезон. Поэтому я чем занималась, тем и занимаюсь — песни пою» — сообщила она VOICE.

Сергей Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену. Музыкальный критик предположил, что выступления певицы отменяют «влиятельные люди где-то наверху», и она вряд ли сможет справиться с происходящим.