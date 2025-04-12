Билан оправдался за нежелание петь дуэтом с Ткачук

Дима Билан объяснил свой отказ записать дуэт с солисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук. Ранее Татьяна в шоу Павла Воли рассказала, что получила отказ от певца и никакого объяснения.

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Билан решил не обижать коллегу и в разговоре с журналистами объяснил, что единственная причина, почему он отверг предложение, заключается в том, что ему не понравилась сама композиция, пишет издание 7Дней.ru.

«Очень обворожительная артистка, замечательная, красивая, с неподражаемым голосом, узнаваемая... Меня не сильно зацепила энергия этой композиции, то есть я не увидел в ней себя. А я за правду. Вот если я увижу, то я даже с самым неожиданным человеком сделаю, который будет совершенно, может быть, даже не в поле узнаваемом находиться. Присылают же музыки много. Я говорю, что я не смогу эту музыку проиллюстрировать, я не смогу ее прожить, я буду врать, а я врать не хочу. Мне нужно, чтобы она со мной срослась, вот организм так устроен, штрих-коды не совпадают, и я ничего сделать не могу», - сказал исполнитель.

Ранее артист сообщил о пополнении в семье. Билан завел нового домашнего питомца - шиншиллу. Отметим, что дома у него живет черный кот Шахтер, которого певец забрал из приюта, когда посещал ДНР.