Вика Цыганова рассказала, что на могиле Паши Техника устроили языческий ритуал

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. Рэпер 10 дней провел в коме, но спасти его так и не удалось. Музыканту было 40 лет. Похоронили Техника в Москве 11 апреля, однако панихиду превратилась в вакханалию.

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Поклонники Паши лезли на забор храма, в котором шло отпевание, изрисовали стены домов во всей округе, а ближайшие магазины пришлось закрыть в целях безопасности. На кладбище безумие продолжилось. Люди прямо на погосте распивали спиртные напитки, к могиле усопшего несли таблетки и устраивали фотосессии. По неофициальным данным, проводить Техника в последний путь пришло около 8 тысяч человек.

Произошедшее шокировало Вику Цыганову. Певица в своем Telegram-канале высказалась и о Технике, и о его поклонниках. Певицу возмущает, что кумиром молодежи стал наркозависимый человек.

"И даже хуже — эта молодёжь его и породила. Друзья Паши Техника отмечали, что трезвый он был попросту никому не интересен", — отметила артистка.

При этом Цыганова не нашла ничего выдающегося в музыке рэпера.

"В творчестве Павла нет ни ума, ни любви. В нём нет вообще ничего. Это звенящая абсолютная пустота. Поток сознания постепенно умирающего человека. И такое творчество потребляет молодёжь? Это даже не низкая культура, это полное её отсутствие", — заявила Виктория.

Артистка резко осудила фанатов Техника, которые устроили вакханалию на его похоронах. Цыганова уверена, что подростки, пришедшие проститься с Пашей, не понимают смысла христианских похорон и устроили "какой-то языческий ритуал".