Продюсер раскрыл секрет популярности Кадышевой

Надежда Кадышева стала модной и популярной среди зумеров благодаря хиту Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Так считает продюсер Павел Рудченко, пишут NEWS.ru.

«Сейчас определенная повестка у молодежи — патриотизм, фолк-культура, народные традиции. Возрождение нашего культурного кода. В начале года выстрелил проект Татьяны Куртуковой — «Матушка-земля», который подогрел аудиторию. Позже взор молодежи упал на творчество Кадышевой, сама Кадышева не ожидала такого внимания к своей персоне, но она является продолжателем традиции русской фольклорной школы, — объяснил Рудченко.

Семья певицы Надежды Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время.

Их компания «Золотое кольцо» за 2024 год только официально заработала 3 млн рублей, а цены на выступление выросли до 10 млн рублей за концерт.

Известно, что летом 2025 года 65-летняя Кадышева планирует отправиться в стадионный тур.