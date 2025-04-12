Обнародованы доходы Кадышевой и ее компании «Золотое кольцо»

Компания «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и баяниста Александра Костюка резко увеличила свои доходы. Фирма работает без малого три десятка лет. Мужу принадлежат 70%, жене – 30. В 2023 году официальный доход составил один миллион рублей. А в 2024-м уже три миллиона.

Сейчас, когда популярность Кадышевой взлетела в десятки раз, существенно выросли и заработки певицы. Ценник за выступление увеличился с 1, 5 до 10 миллионов рублей. При этом райдер певицы остался достаточно скромным – в нем, как пишет Телеграм-канал SHOT, прописаны молоко и сушки, а передвигаться по стране звезда готова в купейном вагоне поезда.

Надежда Никитична отучилась в двух музыкальных учебных заведениях – в училище имени Ипполитова-Иванова и в Российской академии музыки имени Гнесиных. Во втором она встретила своего будущего мужа Александра Костюка. В 1983 году они поженились, в 1988 году Костюк создал ансамбль «Золотое кольцо»,