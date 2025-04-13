Лера Кудрявцева раскритиковала масштаб похорон Паши Техника

Телеведущая Лера Кудрявцевва решила высказаться по поводу прошедших похорон Паши Техника, скончавшегося накануне от легочной инфекции в Таиланде. Известно, что при жизни музыкант был зависим от приема наркотиков.

Свои мысли телеведущая изложила в социальных сетях, подметив, что недовольна масштабом организации похорон рэп-исполнителя.

Особое недовольство вызвало у Леры, по ее словам, с каким размахом шла траурная процессия. Знаменитость считает, что личность рэпера не соответствовала такому вниманию.

«А похороны Паши Техника? Это что? Это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения!» - с удивлением отметила Кудрявцева.

Телеведущая считает, что таким образом молодое поколение берет не лучший пример, ориентируясь на подобных звезд.