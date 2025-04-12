Куклачев рассказал о своем состоянии после остановки сердца

Юрию Куклачеву 12 апреля исполнилось 76 лет. В прошлом году во время выступления знаменитому дрессировщику стало плохо. Скорая доставила его в больницу, где была проведена срочная операция. Артисту поставили пять стентов. О том, как он живет и работает после остановки сердца, Куклачев рассказал журналистам «Московского Комсомольца».

«Доктора мне восстановили сердце, непригодное для жизни. Причем обычный врач, даже не какой-то профессор, академик. А ведь с моими бляшками серьезное вмешательство надо было делать, вскрывать грудь. Но доктор не стал вскрывать, потому что, если бы он это сделал, все бы на этом, скорее всего, и закончилось. Причем я знаю, что его все ругали: «Ты что, с ума сошел?» - Пять стентов поставить!» А он отвечал: «Ну, какая разница: дядя Юра ведь жив? Ходит», - рассказал Юрий Дмитриевич.

Сейчас Куклачев уже вернулся в рабочий ритм, он выступает вместе со своим детьми. Недавно вернулся из тура по российским городам. Дети военнослужащих на СВО приходили на шоу бесплатно.

Назначена дата встречи с легендой мирового цирка и его командой пушистых звездных артистов. 1 июня 2025 года, в День защиты детей, в Московском Театре Эстрады состоится показ представления «Самый добрый клоун».