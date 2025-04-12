Валерия устроила разборки с Иосифом Пригожиным на глазах у публики

Певица Валерия вступила в перепалку с мужем Иосифом Пригожиным на глазах у публики. В беседе с «7Дней.ru» на шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» в Кремлевском дворце артистка вместе с продюсером поспорили о будущем внуке и не сошлись во мнениях.

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Совсем скоро в звездной семье грядет пополнение — невестка Валерии находится на последнем месяце беременности. Есть вероятность, что внук певцы может появиться на свет прямо в ее день рождения — 17 апреля. Исполнительница хита «Часики» признается: она не хотела бы иметь с внуком один праздник на двоих, однако супруг не разделяет ее точку зрения.

«Я бы хотел (чтобы внук родился в день рождения), мне не важно, главное, чтобы родился здоровым», — заявил Иосиф Пригожин.

Валерия сразу же отреагировала на слова мужа резкой фразой: «Тебя даже не спрашивали!». В ответ продюсер промолчал, а артистка пояснила свою позицию в разговоре с журналистами.

«Я бы не хотела, потому что у каждого должен быть свой собственный день, иначе как мы будем отмечать? Ну, как будто бы не очень», — призналась Валерия.

Супруги заверили, что уже купили подарки для будущего малыша, а певица пошутила, что стала чаще ходить в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме и «гоняться за двумя внуками».

Напомним, у Валерии уже есть 4-летняя внучка Селин. Девочка родилась в браке младшего сына певицы Арсения Шульгина с Лианой Волковой. Сейчас пара находится в ожидании второго ребенка.

Ранее сообщалось о том, что Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию. Продюсер заявил, что артистка унизила его из-за неумения пользоваться соцсетями, назвав «колхозником».