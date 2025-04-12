Внучка Шуфутинского покидает Россию

Михаил Шуфутинский – счастливый дедушка. У него семеро внуков, успехами которых он гордится. Так, внучка Анна в ближайшее время уедет продолжать обучение за рубеж. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Анечка, которая живет здесь, в Москве, сегодня мне сообщила радостную весть. Она сдала успешно экзамены и поступила в художественную академию в Милане. Теперь будет там учиться», - сообщил король шансона.

Преподаватель, у которого ранее училась Анна, теперь ведет курс в Милане. Девушка будет продолжать учиться на дизайнера.

В перспективе же, по словам Шуфутинского, Анна оставаться в Европе не планирует, а собирается вернуться после окончания учебы в Москву.

Михаил Шуфутинский уже несколько лет счастлив со своей супругой Светланой, которая моложе его почти на тридцать лет. Она сопровождает «короля шансона» на всех концертах и мероприятиях.