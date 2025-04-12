Канье Уэст рассказал, что нужно делать после его кончины

Американский рэпер Канье Уэст рассказал поклонникам, что нужно делать после его кончины. Рекомендациями для близких он поделился в социальной сети X (бывший Twitter).

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По словам Уэста, прощание с ним должно длиться не меньше недели.

«Забальзамируйте меня. Выставьте в доме моей мамы и разрешите людям приходить ко мне», — сказал рэпер.

За вход на траурную церемонию, добавил он, с гостей нужно брать деньги и использовать собранные средства на благоустройство соседних кварталов. Ежедневная церковная служба по нему, добавил Канье Уэст, должна длиться не менее десяти часов.

Накануне Канье Уэст заявил, что не выступит на Супербоуле из-за Тейлор Свифт. Также в списке причин он указал отсутствие поддержки темнокожих людей со стороны Джорджа Буша и кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой».