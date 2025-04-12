Бородина разоткровенничалась об отношениях с Сердюковым
Ксения Бородина на астрологическом шоу публично поделилась личными подробностями своего романа с блогером Николаем Сердюковым. Познакомились Ксения и Николай на съемках проекта «Последний герой». Бородина была ведущей, а Николай – участником шоу. Об этом пишет 5 Канал.
Ксения опровергла слухи о том, что их роман вспыхнул прямо в процессе съемок. Она объяснила, что уже имеет негативный опыт предыдущих браков, поэтому не собирается отдаваться чувствам безоглядно. К своему избраннику она долго присматривалась, оценивала его. Ну и напряженный график работы также не способствовал романтике.
«Я очень сконцентрирована на работе обычно, поэтому на съемках мне абсолютно не до секса», — отметила телеведущая.
Также Ксения отметила, что намерена в будущем браке, официальная регистрация которого состоится уже довольно скоро, будет учитывать свои прошлые ошибки.
Летом минувшего года телеведущая рассекретила роман с Николаем Сердюковым, а уже в декабре пара объявила о помолвке. Блогер сделал предложение звезде в Эрмитаже.