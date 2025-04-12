Сергею Белоголовцеву пришлось обратиться к докторам. В последнее время его здоровье ухудшилось на фоне пережитого инфаркта мозга.

Как пишет Телеграм-канал SHOT, последствия ишемического инсульта, который 61-летний актер перенес в прошлом году, сильно сказались на состоянии его здоровья. Белоголовцеву потребовалась помощь медиков, он обратился в одну из московских клиник, чтобы вновь пройти курс реабилитации.

При этом близкие Сергея сообщили журналистам, что ситуация под контролем и Белоголовцев чувствует себя достаточно хорошо.

Сергей Белоголовцев известен по роли Сергея Звездунова в юмористической передаче «33 квадратных метра». Он также играл в проектах «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духless», «Корпоратив», «Воронины».

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