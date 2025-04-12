Кудрявцева удивлена чрезмерным вниманием публики к смерти Паши Техника

Пашу Техника похоронили 11 апреля. На прощальной церемонии присутствовали не только близкие и коллеги рэпера, но и сотни фанатов. В СМИ и социальных сетях писали о его трагичной судьбе. Лере Кудрявцевой кажется странной данная ситуация. Она считает, что артист не заслуживает такого внимания, пишут popcake.news.

Кудрявцева высказалась по этому поводу в личном блоге. Ведущая не отрицает, что Паша мог быть хорошим человеком. Но он сам выбрал себе путь жизни с зависимостями, который сейчас, получается, романтизируют.

«Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения», — написала Лера.

Телеведущая подчеркнула, что понимает, что бороться с зависимостью сложно и, тем не менее, это не оправдание. Лера напомнила, что солдаты гибнут на войне, защищая свою родину, но им – настоящим героям не воздается и доли подобных почестей. Кудрявцева видит в этом очень опасный пример для подростков, которые могут подумать, что тоже могут пойти тем же путем и добиться такой же славы.

«У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?», — возмутилась Лера.

Ранее подписчики социальных сетей резко осудили поведение телеведущей Леры Кудрявцевой во время финала шоу «Суперстар!», который состоялся 29 марта. Телезрители посчитали, что она не имела права прилюдно отчитывать и оскорблять певицу Азизу за то, что происходило вне съемочной площадки.