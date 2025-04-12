Соседов прокомментировал перспективы дальнейшей карьеры Лолиты

Лолита Милявская после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой осталась не у дел. Не состоялся большой гастрольный тур, приуроченный к 60-летнему юбилею певицы. Концерты исполнительницы отменяются один за другим.Создается впечатление, что Лолиту целенаправленно «отменили» в шоу-бизнесе, пишет издание absatz.media

Ситуацию прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

«Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время», - сказал он журналистам.

В январе 2025 года Лолита проинформировала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде. 7 марта сорвалось шоу артистки в Казани , а 3 марта — в Перми.