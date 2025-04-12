РИА Новости: суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам

Газета.Ru

Московский суд обязал актрису Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам. Об этом пишет РИА Новости.

Ренату Литвинову обязали погасить долги по коммунальным платежам
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«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — отметили в суде.

Иск газовой компании поступил в суд в ноябре прошлого года, но решение вступило в силу только в этом году. Сумма не раскрывается.

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В январе Telegram-канал Mash сообщил, что Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции.

Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7–72%. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

В прошлом октябре стало известно, что бизнес Литвиновой в России терпит убытки второй год подряд. В 2022 году потери фирмы «Рида косметикс» составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. По данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Компания занимается производством парфюмерии и косметики. В 2021 году она принесла владельцам 5,5 млн руб. прибыли.

В 2022 году Литвинова эмигрировала в Париж и раскритиковала спецоперацию России на Украине. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова может в этом году стать бабушкой.

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Рената Литвинова
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