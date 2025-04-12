Ушел из жизни режиссер «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф

На 94-м году жизни скончался режиссёр Тед Котчефф, автор культового боевика «Рэмбо: Первая кровь» (1982). О его уходе сообщила семья кинематографиста изданию The Globe and Mail.

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Котчефф, родившийся в 1931 году в Торонто в семье болгарских беженцев, начал путь в искусстве с изучения английской литературы в Университете Торонто. После выпуска он присоединился к Канадской телерадиовещательной корпорации, а позже переехал в Великобританию, где сотрудничал с телекомпанией ABC Weekend TV.

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Его дебют в кино — комедия «Тиара Таити» (1962) с Джеймсом Мейсоном — не впечатлила критиков, как и последующие три экранизации литературных произведений. Прорывом стала картина «Ученичество Дадди Кравица» (1974), установившая рекорд кассовых сборов среди англоязычных канадских фильмов ($2,3 млн) и получившая «Золотого медведя» в Берлине. Успех закрепила комедия «Веселье с Диком и Джейн» (1977), ставшая хитом для студии Columbia Pictures.

Вершиной карьеры Котчеффа стал «Рэмбо: Первая кровь» — драма о противостоянии ветерана Вьетнама и системы, собравшая 160 млн долларов при бюджете 15 млн. Сильвестр Сталлоне, сыгравший главную роль, превратил Джона Рэмбо в символ эпохи. Режиссёр не участвовал в сиквелах, сосредоточившись на иных проектах. Его последний фильм — «Семья напрокат» (1997).

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