Экс-невестка Кадышевой раскрыла всю правду о сыне певицы

У сына известной певицы Надежды Кадышевой однажды был брак с Анжеликой Бирюковой, связанной родственными узами с одним из московских госслужащих. У них есть сын Алексей, но в 2021 году Григорий потерял право на его воспитание. Позже он женился на Габриелле Мерман, девушке из семьи с достатком, и у них родился сын Леонард. Но и этот союз распался в 2023 году, и сейчас Габриэлла подала в суд на алименты.

По словам Габриэллы, Костюк не был сильно вовлечен в семейные дела. Когда девушка узнала о беременности, Григорий предлагал рожать в обычной больнице. К счастью, у нее была страховка, и она рожала в Германии бесплатно. Габриэла говорит, Григорий даже не приехал на роды, не позвонил и не сказал слов благодарности.

«Роды были тяжелые, длились 48 часов. Не знаю, как бы всё прошло в государственной клинике, куда меня отправлял Гриша. Он мне еще и запрещал делать эпидуральную анестезию, просто издевался, мол, так надо. И я до сих пор к нему прислушивалась! Потому что в моей модели семьи мужчина — почти Бог. В итоге у малыша резко поднялось сердцебиение, был риск для жизни, да и я сама чуть не умерла… В какой-то момент понадобилось кесарево, но немецкие чудо-врачи дали мне всё сделать самой», — рассказывает она изданию “СтарХит”.

Габриэлла уверяет, что сама себя обеспечивала и заботилась о ребенке. Коляску, кроватку и прочее она покупала на свои деньги. Вскоре ее ждал неприятный сюрприз.

«А потом мне скинули его фоточку, уже без кольца, с девушкой, в ночном клубе. Выяснилось, Гриша говорит друзьям, что мы уже развелись. Мне и так было тяжело, я одна всю беременность, а тут…», — призналась молодая женщина.

Она отправляла фотографии внука Надежде Кадышевой и Александру Костюку, но они не проявляли особого интереса к общению.

«Сама Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции. Как только они увидели, что я вписала их фамилию в свидетельство о рождении, успокоились и резко пропали. И больше они никогда мне не ответили и не позвонили», — цитирует ее слова интернет-портал.

Сын Надежды Кадышевой оставил беременную жену без денег в Дубае

Бывшая жена Костюка считает его нечестным человеком. Габриэлла рассказывает, что Григорий просил ее отца оформить на него банковскую гарантию на крупную сумму и занимал деньги у ее знакомых. Мерман говорит, что не держит обиды на бывшего мужа. Она поделилась своей историей, чтобы другие не повторили ее ошибок. Она благодарна ему за сына, который занимается музыкой, гимнастикой, плаванием и изучает иностранные языки.