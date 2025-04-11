Российский актер начал собирать деньги для ВСУ

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), покинувший Россию, принял участие в серии благотворительных концертов в Израиле, средства от которых направляются в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Абзац».

Организатором мероприятий выступает волонтерское объединение «Общее дело». Программа выступлений Белого включает в себя чтение стихов и прозы.

Объявления о предстоящих концертах рекламируются как уникальные культурные события, сочетающие украинские, израильские и европейские традиции.

Белый после начала специальной военной операции на Украине уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

Анатолий Белый снимался в сериалах «Бригада» и «Волкодав» и принимал участие в фильме «О чем еще говорят мужчины», «Колл-центр» — всего в его фильмографии более 100 проектов. Белый также озвучивал в российском кино Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.

* признан в РФ иностранным агентом.