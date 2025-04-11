Памятник Паше Технику предложили поставить в Уфе

Памятник Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев) может появиться в Уфе. Такой идеей загорелись местные поклонники рэпера, передает Telegram-канал Shot.

Фанаты музыканта предлагают организовать мемориал на территории «Арт-квадрата» — городского пространства в историческом центре Уфы, где размещены разные культурные и развлекательные площадки. Проект в данный момент находится на стадии согласования. Предварительный эскиз изображает фигуру Паши Техника в привычном для него худи, рядом со скульптурой будет размещен QR-код со ссылкой на биографию и дискографию рэпера. Памятник, по задумке энтузиастов, будет служить предостережением для молодежи о вреде употребления наркотиков.

Ранее с аналогичной инициативой выступил шоумен Стас Барецкий. Поставить монумент он предложил на родине Паши Техника, в Москве. Финансирование проекта Барецкий готов взять на себя.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет.