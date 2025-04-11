Пашу Техника похоронили в Подмосковье

На Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье завершились похороны Паши Техника (настоящее имя - Павел Ивлев).

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На погосте собрались десятки поклонников артиста, родители усопшего, бывшая жена Ева Карицкая, менеджер музыканта Марк Яровный, друзья и коллеги. В момент опускания гроба в землю на кладбище раздались аплодисменты. До этого поклонники вели себя очень тихо.

На прощание в храм Петра и Павла в Лефортове пытались попасть сотни людей. Они заполонили площадь у храма, которую пришлось закрыть, прилегающие улицы и дворы. На место прибыл ОМОН, полиция задержала нескольких человек.

Пашу Техника госпитализировали 27 марта в тяжелом состоянии в больницу на острове Пхукет (Таиланд). Рэпер скончался 5 апреля от легочной инфекции. Известно, что он злоупотреблял наркотиками.